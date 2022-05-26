НАТО больше не рассматривает Россию как партнера – Столтенберг

Новая стратегия НАТО не будет рассматривать Россию как стратегического партнера, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"КамАЗ" до конца 2022 года импортозаместит почти все необходимые компоненты в грузовике К5, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Полотна Шагала, Кандинского, Репина представят на выставке о реставрации в Третьяковской галерее.

