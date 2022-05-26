Военный эксперт рассказал, для каких целей используется комплекс "Искандер-К"

Минобороны РФ показало пуск крылатой ракеты Р-500 комплексом "Искандер-К" по военному объекту Украины.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, для каких целей используется "Искандер-К". Он также сообщил, много ли иностранных наемников находятся на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.