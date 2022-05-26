ВС РФ уничтожили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Николаевской области – МО

Российские военные уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки, включая 11 военнослужащих боевого расчета и 15 иностранных специалистов.

Центр был расположен в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.