Современное оружие позволяет РФ задействовать меньшее число военных – Борисов

Современное оружие позволяет России задействовать меньшее число военных. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, в данный момент в армии 70% составляют современные и перспективные образцы вооружения. Это позволят в ходе спецоперации на Украине добиваться больших результатов, задействуя меньшее количество солдат.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.