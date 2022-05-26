Светлодарск освобожден от украинской оккупации – Народная милиция ДНР

Город Светлодарск освобожден от украинской оккупации. Как сообщает Народная милиция ДНР, над мэрией города поднят флаг Победы.

Объединенная группировка войск России, ЛНР и ДНР прорвала линию обороны Вооруженных сил Украины. В Светлодарске находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций – Углегорская. Бои продолжаются на Новолуганском направлении. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.