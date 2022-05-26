Штурмовые группы ВДВ захватили сеть украинских опорных пунктов

Минобороны России опубликовало кадры укрепленных позиций украинских войск. Их захватили российские десантники.

Сначала разведка и расчеты беспилотников выдали координаты обнаруженных позиций. Потом по ним ударили из артиллерийских орудий и минометов. Затем вперед пошла рота ВДВ.

Как рассказали военнослужащие, они действовали двумя штурмовыми группами. В итоге, несмотря на сопротивление противника, рубеж был взят. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.