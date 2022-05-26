Россиянам могут запретить покупать недвижимость в странах ЕС

Россиянам могут запретить покупать недвижимость в странах Евросоюза. Новые санкции обсуждает Еврокомиссия.

При этом уже сейчас такие сделки провести довольно сложно – гражданам России не открывают счета в западных банках. Можно ли обойти эти препятствия? И не бояться ли владельцы зарубежных квартир и домов, что их имущество конфискуют?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.