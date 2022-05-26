ГД досрочно прекратила полномочия Рашкина

Полномочия депутата фракции КПРФ Валерия Рашкина Госдума прекратила досрочно. Суд приговорил его к трем годам условно за незаконную охоту. Решение вступило в силу.

Прошлой осенью Рашкина поймали с убитым лосем в Саратовской области. Сначала коммунист заявлял, что нашел уже мертвого животного. Однако следователи нашли следы крови на одежде Рашкина. В лесу были обнаружены ружье, а также охотничий билет на имя парламентария. Позднее он признался, что участвовал в охоте, но не знал об отсутствии разрешения.

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