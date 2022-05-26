Военные ВСУ пожаловались на нехватку оружия и тяжелой техники

Бойцы ВСУ все чаще жалуются на нехватку оружия и тяжелой техники. Подобными роликами заполнены соцсети.

Тех, кто отказывается выполнять боевое задание и приказы президента Владимира Зеленского, отправляют в СИЗО. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.