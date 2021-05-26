МИД РФ назвал обвинения в причастности к посадке борта Ryanair спекуляциями

Попытки обвинить Россию в причастности к посадке борта Ryanair в Минске являются спекуляциями, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Мы обратили внимание, и эту часть я хотела бы прокомментировать, начались спекуляции по поводу несуществующей руки Москвы и в этом событии", – сказала Захарова.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.