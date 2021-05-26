Лукашенко пообещал жестко реагировать на любые действия в отношении Белоруссии

Самолет Ryanair после сообщения о бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в парламенте. Он также сказал, что Запад должен компенсировать расходы за инцидент с самолетом.

Что касается задержанного основателя канала "Нехта" Романа Протасевича, Лукашенко заявил, что он и его сообщники собирались устроить в стране "бойню и кровавый мятеж".

Комментируя задержание самолета в Минске, президент Белоруссии сказал, что все было сделано правильно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.