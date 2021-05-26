Лукашенко прокомментировал отказ стран Запада летать над Белоруссией

Александр Лукашенко заявил, что не очень переживает из-за авиабойкота Белоруссии. По его словам, у страны нет рычагов, чтобы заставить европейские компании летать где-либо, и он не очень переживает по этому поводу.

Лукашенко также заявил, что на любые санкции, нападки и провокации Белоруссия будет реагировать жестко. А задержанный после посадки самолета Ryanair в Минске Роман Протасевич и его сообщники, по словам главы Белоруссии, собирались устроить в стране "бойню и кровавый мятеж".

Жесткие меры против оппозиции Лукашенко назвал жизненно важным для страны. Президент Белоруссии также сказал, что недоброжелатели извне преступили множество красных линий, и пригрозил мировой войной в случае возникновения военного конфликта в стране. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.