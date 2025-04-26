Курская область полностью освобождена от украинских войск. О завершении операции начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину. Президент России поздравил весь личный состав, бойцов и командиров с победой и поблагодарил их за проявленное мужество и героизм.

В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории. Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни.

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