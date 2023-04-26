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26 апреля, 18:30

Политика

Российская авиация и артиллерия уничтожили два подразделения ВСУ

Российская авиация и артиллерия уничтожили два подразделения ВСУ

Российские пленные вернулись домой из украинского плена – Минобороны

Минобороны РФ показало кадры возвращения на родину 40 российских военнопленных

Новости часа: 40 российских военных вернули из украинского плена

В МО РФ сообщили, что 40 российских военных вернулись из украинского плена

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Штурмовые отряды продолжают уничтожать подразделения ВСУ и наемников в западной части Артемовска. ВДВ и "Южная" группировка войск пресекают все попытки украинской армии контратаковать на северном и южном флангах.

В районах населенных пунктов Артемовское, Богдановка и Красное авиация и артиллерия "Южной" группировки поразили два подразделения ВСУ. В ДНР разгромлены склады с боеприпасами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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