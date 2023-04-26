Российская авиация и артиллерия уничтожили два подразделения ВСУ

Штурмовые отряды продолжают уничтожать подразделения ВСУ и наемников в западной части Артемовска. ВДВ и "Южная" группировка войск пресекают все попытки украинской армии контратаковать на северном и южном флангах.

В районах населенных пунктов Артемовское, Богдановка и Красное авиация и артиллерия "Южной" группировки поразили два подразделения ВСУ. В ДНР разгромлены склады с боеприпасами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.