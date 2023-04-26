Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Политика

Новости часа: российская армия пресекла попытки ВСУ контратаковать в Артемовске

Новости часа: российская армия пресекла попытки ВСУ контратаковать в Артемовске

ВС РФ уничтожили склады артиллерийских боеприпасов двух бригад ВСУ в зоне СВО

Мишустин заявил о недопустимости задержки поставок оружия в зону СВО

В Кремле предупредили о последствиях поставок и применения снарядов с обедненным ураном

Военные РФ начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне СВО – СМИ

Россия заявила о готовности содействовать Судану в урегулировании конфликта в стране

Байден объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году

Минобороны РФ показало боевую работу звукометрических комплексов "Пенициллин" в зоне СВО

РФ готова содействовать в урегулировании ситуации в Судане – зампостпреда РФ в ООН

Минобороны РФ показало боевую работу самоходных минометов "Нона" в зоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные пресекли попытки ВСУ контратаковать на двух флангах в Артемовске. Это сообщение Минобороны РФ.

Московские школьники набрали наибольшее количество баллов в финале Всероссийской олимпиады по русскому языку. Об этом заявил Сергей Собянин.

Mercedes по условиям сделки сможет выкупить завод в РФ в течение шести лет. Об этом рассказал министр промышленности Денис Мантуров.

Читайте также
политикамэр МосквыобразованиебизнесэкономикавидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика