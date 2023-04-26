Новости часа: российская армия пресекла попытки ВСУ контратаковать в Артемовске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные пресекли попытки ВСУ контратаковать на двух флангах в Артемовске. Это сообщение Минобороны РФ.

Московские школьники набрали наибольшее количество баллов в финале Всероссийской олимпиады по русскому языку. Об этом заявил Сергей Собянин.

Mercedes по условиям сделки сможет выкупить завод в РФ в течение шести лет. Об этом рассказал министр промышленности Денис Мантуров.