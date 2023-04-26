Минобороны РФ показало боевую работу звукометрических комплексов "Пенициллин" в зоне СВО

Российские разведчики обнаружили артиллерийские позиции ВСУ с помощью звукометрических комплексов "Пенициллин". Они определяют местоположение с помощью анализа данных, которые получают на звукоулавливающие устройства.

Благодаря высокой чувствительности датчиков такой комплекс способен засечь звук выстрела артиллерийского орудия на расстоянии до 50 километров и вычислить его точные координаты. При этом сам "Пенициллин" практически не дает радиоизлучения, поэтому остается невидим для противника.

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