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Политика

Минобороны РФ показало боевую работу звукометрических комплексов "Пенициллин" в зоне СВО

Минобороны РФ показало боевую работу звукометрических комплексов "Пенициллин" в зоне СВО

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Российские разведчики обнаружили артиллерийские позиции ВСУ с помощью звукометрических комплексов "Пенициллин". Они определяют местоположение с помощью анализа данных, которые получают на звукоулавливающие устройства.

Благодаря высокой чувствительности датчиков такой комплекс способен засечь звук выстрела артиллерийского орудия на расстоянии до 50 километров и вычислить его точные координаты. При этом сам "Пенициллин" практически не дает радиоизлучения, поэтому остается невидим для противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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