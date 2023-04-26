Минобороны РФ показало боевую работу самоходных минометов "Нона" в зоне СВО

В Артемовске российские десантники прикрывают наступление штурмовых отрядов в западной части города. Ударами артиллерии они сорвали переброску резервов ВСУ у поселков Богдановка, Красное и Ступочки.

По ним отработали из самоходных минометов "Нона". Такие орудия способны поражать не только пехоту противника, но и бронетехнику, а также опорные пункты. Мобильность установок дает возможность быстро менять позиции, оставаясь неуязвимыми для ответного огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.