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Политика

Минобороны РФ показало боевую работу самоходных минометов "Нона" в зоне СВО

Минобороны РФ показало боевую работу самоходных минометов "Нона" в зоне СВО

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ВС РФ пресекли попытки ВСУ перебросить резервы в Артемовск

В Артемовске российские десантники прикрывают наступление штурмовых отрядов в западной части города. Ударами артиллерии они сорвали переброску резервов ВСУ у поселков Богдановка, Красное и Ступочки.

По ним отработали из самоходных минометов "Нона". Такие орудия способны поражать не только пехоту противника, но и бронетехнику, а также опорные пункты. Мобильность установок дает возможность быстро менять позиции, оставаясь неуязвимыми для ответного огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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