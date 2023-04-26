Киев планирует обложить россиян налогом "в помощь Украине" – СМИ

В Киеве заявили, что хотят обложить россиян налогом "в помощь Украине". Об этом сообщили американские телеканалы.

Это только один из пунктов плана, который разработали в офисе президента страны Владимира Зеленского. Там предлагают для всех граждан России ввести сбор на восстановление Украины при оформлении виз. Речь идет о Европе, США и других странах, которые считаются союзниками Украины.

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