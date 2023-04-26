07:45Политика
Киев планирует обложить россиян налогом "в помощь Украине" – СМИ
В Киеве заявили, что хотят обложить россиян налогом "в помощь Украине". Об этом сообщили американские телеканалы.
Это только один из пунктов плана, который разработали в офисе президента страны Владимира Зеленского. Там предлагают для всех граждан России ввести сбор на восстановление Украины при оформлении виз. Речь идет о Европе, США и других странах, которые считаются союзниками Украины.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.