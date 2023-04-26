Россия готова содействовать в урегулировании ситуации в Судане – зампостпреда РФ в ООН

Россия готова принять участие в переговорах о прекращении огня в Судане. Об этом заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. При этом в руководстве организации объединенных наций говорят, что пока обе стороны конфликта в африканской стране не готовы к диалогу.

Ситуация обострилась после того, как на территории Судана обнаружили секретную лабораторию, в которой, предположительно, занимались созданием вирусов кори и холеры. По мнению военных экспертов, после этого конфликт вышел на мировой уровень.

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