Путин заявил о необходимости выпустить гражданских с "Азовстали"

Владимир Путин: Если на "Азовстали" есть гражданские, украинские военные обязаны их выпустить.

Захарова: Западные страны как будто соревнуются, кто больше поставит вооружений на Украину.

Финансирование программы развития олимпийских видов спорта составит 2 миллиарда рублей в год.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.