ВС РФ за минувшие сутки эвакуировали более 10 тысяч человек в Россию.

Минобороны РФ: Украинские неонацисты держат в заложниках 90 иностранцев из пяти государств.

Почти 4,8 тысячи квадратных метров нежилых площадей в Москве реализовали на торгах за январь-март.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.