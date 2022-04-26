Евросоюз должен в будущем найти способы реорганизации отношений с Россией – Боррель.

Генсек ООН: Есть предложение о контактной группе по ситуации с гумкоридорами на Украине.

Блинкен: США не видят значительной поддержки спецоперации РФ со стороны Китая.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.