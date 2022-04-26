Договоренностей по безопасности не достичь без решений о статусе Крыма и Донбасса – Путин

Владимир Путин заявил, что договоренностей по безопасности нельзя достичь без решений о статусе Крыма и Донбасса.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, в свою очередь, отметил, что нужно решить вопрос об эвакуации людей с "Азовстали".

В то же время польская энергетическая компания отказалась платить за российский газ в рублях. Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.