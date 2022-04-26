Минобороны опубликовало кадры работ по обеспечению ВС РФ на Украине

Министерство обороны РФ опубликовало кадры работ по материально-техническому обеспечению российских войск на Украине. В одном из районов их дислокации развернули полевые кухни, столовые, а также комнаты бытового обслуживания и ряд других объектов.

Там же создали и условия для техники. В частности, появились полевые заправочные пункты. Один такой пункт позволяет заправлять до 10 машин одновременно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.