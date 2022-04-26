Лавров усомнился в результатах переговоров с Украиной при текущей позиции Киева

Москва выступает за переговорный процесс по Украине, однако Киев это не интересует. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, переговоры вряд ли будут результативными, если страну продолжат накачивать оружием. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

