Замглавы МИД РФ заявил, что ситуация в Приднестровье вызывает тревогу

Ситуация в Приднестровье вызывает тревогу. За ней могут стоять силы, которые хотят создать в регионе еще один очаг напряженности. Об этом заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье установлен красный уровень террористической опасности. Такое решение принял Совбез Приднестровской Молдавской Республики.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

