Авиация ВКС России поразила 87 военных объектов Украины за ночь

Авиация ВКС России за ночь атаковала 87 военных объектов Украины, уничтожены около 500 националистов. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Также Минобороны показало кадры уничтожения складов с боеприпасами ВСУ. Ангары были ликвидированы ударом высокоточных артиллерийских снарядов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.