Аккредитация дипломата от талибов не означает признание правительства Афганистана – МИД РФ

Выдача аккредитации в Москве дипломату от движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) не означает официальное признание Россией правительства в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Лавров призвал международное сообщество сотрудничать с новыми властями Афганистана. По его словам, международное сообщество должно поощрять шаги, направленные на официальное признание новых властей ООН и всеми его участниками.