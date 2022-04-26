Лавров заявил, что Киев не интересуют переговоры

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за переговорный процесс по Украине, но Киев это сейчас, видимо, не интересует, переговоры вряд ли будут результативными, если Украину продолжат накачивать оружием.

Ранее Лавров заявил, что Великобритания и Соединенные Штаты рекомендуют президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах с Россией каждый раз ужесточать позицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.