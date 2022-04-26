В Москве прошла пресс-конференция по итогам переговоров главы МИД РФ и генсека ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского принять его с визитом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.