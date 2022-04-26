Ситуация на Украине привела к многочисленным проблемам в Евроатлантике – Лавров

Ситуация на Украине привела к многочисленным проблемам в Евроатлантическом регионе. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"И, конечно, мы оценили ваше желание в эти непростые времена всерьез начать задумываться о том, как будет воплощаться в жизнь, в практические дела принцип многосторонности, который в последние годы откровенно препирался Западом, и, к сожалению, он взял курс на создание и увековечение однополярного мира", – сказала глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что подлинная многосторонность должна базироваться на Уставе ООН, в котором закреплен принцип суверенного равенства государств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

