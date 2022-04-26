В Госдуме предложили привлечь студенческие трудовые отряды для восстановления Донбасса

В Госдуме РФ предложили привлекать студенческие трудовые отряды для восстановления Донбасса. Как рассказал зампред комитета по молодежной политике Михаил Киселев, такие отряды будут формироваться из добровольцев. Их работа будет засчитываться как учебная, ознакомительная и производственная практика.

Студентам предстоит восстанавливать социальные учреждения на территории республики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.