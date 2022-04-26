Премьер Польши Моравецкий подтвердил передачу Украине танков

Польша передала Украине партию своих танков. Эту информацию подтвердил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Чем завершились переговоры чиновник не уточнил. По его словам, детали раскрывать еще рано из соображений безопасности. Но пообещал, что в свое время раскроет все детали возможного соглашения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.