На переговорах Москвы и Киева обсуждается внеблоковый статус Украины – Лавров

В ходе российско-украинских переговоров обсуждается внеблоковый статус Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Так он прокомментировал высказывание спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука о том, что по итогам кризиса Киев не уберет из своей Конституции положения о намерении вступить в НАТО.

"Это как? На всех переговорах обсуждается нейтральный, внеблоковый статус Украины вкупе с гарантиями безопасности, которые будут распространяться на определенную территорию", – сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Великобритания и Соединенные Штаты рекомендуют президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах с Россией каждый раз ужесточать позицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.