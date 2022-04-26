МО РФ сообщило о срыве гуманитарной операции на "Азовстали"

Киевские власти в очередной раз сорвали гуманитарную операцию на "Азовстали". Как заявили в российском Минобороны, 25 апреля ни один человек не воспользовался гуманитарным коридором, который организовали военные РФ. В первую очередь это было сделано для эвакуации с территории завода гражданских.

По словам начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева, Киевские власти намеренно отвергают все гуманитарные инициативы российской стороны. Людям приходится оставаться в подземельях завода. О том, в каких условиях они находятся, можно судить хотя бы по заявлению мэра Мариуполя Константина Иващенко. По его словам, восстанавливать "Азовсталь" после завершения операции не планируется. Завод слишком сильно разрушен.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.