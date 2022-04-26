Страны НАТО показали полное отсутствие желания учитывать интересы Москвы – Лавров

Лавров: Страны НАТО показали полное отсутствие желания учитывать законные интересы Москвы.

Белый дом: США продолжают изучать возможность введения новых санкций против России.

Правительство РФ сохранит лимиты кредитов по программе льготной ипотеки.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.