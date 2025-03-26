Новости мира: главе Гагаузии Гуцул предъявят обвинения в ближайшее время

Прокуроры в ближайшее время предъявят обвинения главе Гагаузии Евгении Гуцул и сделают запрос в суд о предварительном аресте. Об этом заявили в антикоррупционном центре Молдавии. Гуцул задержали в аэропорту, когда она собиралась вылетать в Турцию. При этом в Кремле действия Кишинева осудили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "действующая власть использует методы неприкрытого нажима на действующих политиков".

Тем временем власти Турции запросили у туристических агентств информацию о заявлениях от отдыхающих. Тревожная ситуация связана с протестами, которые охватили страну и уже дошли до Антальи. Однако, по словам местных жителей ситуация некритичная.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.