Новости мира: главу Гагаузской автономии Гуцул задержали по обвинению во взяточничестве

Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. Чиновницу задержали по обвинению во взяточничестве, когда она собиралась покинуть страну. Пока Гуцул задержана на 72 часа. У здания антикоррупционного центра уже собрались сторонники главы автономии. В основном это представители оппозиционных партий. Политологи отмечают, что задержание Гуцул произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Политик не раз критиковала действующую власть Молдавии за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.

Тем временем в Южной Корее из-за мощных лесных пожаров погибли 18 человек. К этому моменту природная катастрофа уничтожила уже более 17 тысяч гектаров леса, разрушены свыше 200 зданий. Из-за ветреной и сухой погоды огонь стремительно распространяется по юго-востоку страны. Людей продолжают эвакуировать. С огнем борются тысячи пожарных, десятки вертолетов и транспортных средств.

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