Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 07:15

Политика

ВСУ отступают на курском направлении

ВСУ отступают на курском направлении

Россия и США договорились о возобновлении поставок зерна в Европу по Черному морю

Госдума готовится ограничить комиссии риелторов в России

Госдума приняла закон о защите россиян от телефонных мошенников

Черноморская сделка не будет восстановлена до снятия западных санкций с судов – Кремль

Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров с США в Эр-Рияде

В Эр-Рияде достигнуты договоренности по безопасности в Черном море

В Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко

Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ за сутки

Лавров заявил о необходимости гарантий для возвращения к черноморской инициативе

Российская разведка фиксирует отступающие группировки противника на границе с Курской областью. Параллельно бойцы ВС РФ продолжают наступать на этом направлении.

Успешно продвигаются российские войска и в Херсонской области. Это стало возможным в том числе благодаря работе российской артиллерии. Расчет орудия "Гиацинт-Б" провел контрбатарейную борьбу и ликвидировал врага, тем самым расчистив путь штурмовым группам. За личное мужество и отвагу артиллеристы представлены к государственным наградам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикарегионывидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика