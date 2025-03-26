Российская разведка фиксирует отступающие группировки противника на границе с Курской областью. Параллельно бойцы ВС РФ продолжают наступать на этом направлении.

Успешно продвигаются российские войска и в Херсонской области. Это стало возможным в том числе благодаря работе российской артиллерии. Расчет орудия "Гиацинт-Б" провел контрбатарейную борьбу и ликвидировал врага, тем самым расчистив путь штурмовым группам. За личное мужество и отвагу артиллеристы представлены к государственным наградам.

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