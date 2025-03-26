Россия и США договорились о возобновлении поставок зерна в Европу по Черному морю

Поставки зерна в Европу по Черному морю могут возобновиться в ближайшее время. Это произойдет как только с российских судоходных компаний будут сняты западные санкции.

Среди условий возобновления судоходства – расширение доступа российских перевозчиков к портам и платежным системам. Кроме того, Москва настаивает на снятии санкций с банков, которые участвуют в торговых операциях.

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