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26 марта, 07:15

Политика

Россия и США договорились о возобновлении поставок зерна в Европу по Черному морю

Россия и США договорились о возобновлении поставок зерна в Европу по Черному морю

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Поставки зерна в Европу по Черному морю могут возобновиться в ближайшее время. Это произойдет как только с российских судоходных компаний будут сняты западные санкции.

Среди условий возобновления судоходства – расширение доступа российских перевозчиков к портам и платежным системам. Кроме того, Москва настаивает на снятии санкций с банков, которые участвуют в торговых операциях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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