26 марта, 07:15Политика
Россия и США договорились о возобновлении поставок зерна в Европу по Черному морю
Поставки зерна в Европу по Черному морю могут возобновиться в ближайшее время. Это произойдет как только с российских судоходных компаний будут сняты западные санкции.
Среди условий возобновления судоходства – расширение доступа российских перевозчиков к портам и платежным системам. Кроме того, Москва настаивает на снятии санкций с банков, которые участвуют в торговых операциях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.