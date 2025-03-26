Госдума приняла закон о защите россиян от телефонных мошенников

Госдума приняла закон против телефонных мошенников, в котором содержится почти три десятка пунктов. Например, будет создана государственная информационная система противодействия таким правонарушениям, а сотрудникам банков и операторам связи запретили общаться с клиентами через иностранные мессенджеры.

Основная часть мер касается работы портала "Госуслуги". Теперь сообщения не будут приходить во время телефонного разговора, а при смене пароля от личного кабинета пользователь получит два уведомления: предупреждение и код подтверждения.

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