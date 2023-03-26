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ВС РФ взяли под контроль завод АЗОМ в Артемовске

ВС РФ взяли под контроль завод АЗОМ в Артемовске

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Российские военные взяли под контроль завод АЗОМ в Артемовске, который в декабре посещал украинский президент. Как рассказали бойцы штурмовой группы, в цехах завода находятся несколько бомбоубежищ, там солдаты ВСУ пережидали артиллерийские обстрелы и авиаудары.

Появление российских сил оказалось для украинских военных полной неожиданностью. Подробнее о штурме, а также положении дел на других направлениях в зоне СВО – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАлина Гилева
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