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09:15

Политика

Российские штурмовые подразделения ВДВ проходят подготовку в тыловом районе спецоперации

Российские штурмовые подразделения ВДВ проходят подготовку в тыловом районе спецоперации

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Российские штурмовые подразделения ВДВ проходят подготовку в тыловом районе спецоперации.
Особое внимание уделяют отработке действий в жилых массивах и при штурме зданий, где десантники двигаются от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга.

По словам командира разведывательного подразделения, бойцы на практике оттачивают навыки ведения прицельного огня по условному противнику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЮлия Неклесова
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