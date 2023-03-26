Российские штурмовые подразделения ВДВ проходят подготовку в тыловом районе спецоперации.

Особое внимание уделяют отработке действий в жилых массивах и при штурме зданий, где десантники двигаются от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга.

По словам командира разведывательного подразделения, бойцы на практике оттачивают навыки ведения прицельного огня по условному противнику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

