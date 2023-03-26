ВС РФ уничтожили несколько ангаров с боеприпасами ВСУ

Вооруженные силы РФ уничтожили несколько ангаров с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Удары нанесли артиллеристы Западного военного округа, призванные из запаса.

По целям отработали из буксируемых пушек "Гиацинт-Б". Как правило их задействуют для поражения укрепленных позиций противника, блиндажей и складов с вооружением. "Гиацинты" позволяют наносить эффективные удары на удалении до 30 километров. Огонь корректируют с воздуха с помощью беспилотника.

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