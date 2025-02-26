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26 февраля, 14:30

Политика

Россия и США обсудят работу посольств на встрече в Стамбуле

Россия и США обсудят работу посольств на встрече в Стамбуле

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Лавров прибыл с визитом в Катар

Россия и США проведут переговоры по вопросам работы дипломатических миссий. Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, встреча состоится 27 февраля в Стамбуле.

По словам министра, дипломаты и эксперты высокого уровня рассмотрят системные проблемы, возникшие из-за ограничений, введенных предыдущей администрацией США. По итогам встречи станет ясно, насколько быстро и эффективно стороны смогут двигаться в этом направлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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