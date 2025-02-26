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26 февраля, 23:30

Политика

Трамп предложил Зеленскому рассчитаться по долгам редкоземельными металлами

Трамп предложил Зеленскому рассчитаться по долгам редкоземельными металлами

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Эксперты отметили, что спрос на редкоземельные металлы растет очень быстро

США временно прекратили предоставление военной помощи Украине, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он не исключил встречи с украинском лидером Владимиром Зеленским уже на этой неделе. Основной вопрос – как Киев рассчитается по долгам.

США предлагают Украине погасить задолженность редкоземельными металлами, а не наличными. Изначально Вашингтон требовал вернуть 500 миллиардов долларов, но теперь сумма остается открытой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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