26 февраля, 07:45Политика
Штурмовики группировки "Центр" показали уничтожение техники ВСУ в Надеждинке в ДНР
Российские штурмовики группировки "Центр" показали уничтожение техники ВСУ в поселке Надеждинка в ДНР. Десант зашел туда на бронированных машинах, а штурмовые группы окружили ВСУ по флангам.
В результате враг был разбит, а населенный пункт освобожден. Противник на этом направлении потерял свыше 2,5 тысячи военнослужащих, 12 танков и 28 боевых бронированных машин.
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