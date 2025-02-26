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26 февраля, 07:45

Политика

Штурмовики группировки "Центр" показали уничтожение техники ВСУ в Надеждинке в ДНР

Штурмовики группировки "Центр" показали уничтожение техники ВСУ в Надеждинке в ДНР

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Российские штурмовики группировки "Центр" показали уничтожение техники ВСУ в поселке Надеждинка в ДНР. Десант зашел туда на бронированных машинах, а штурмовые группы окружили ВСУ по флангам.

В результате враг был разбит, а населенный пункт освобожден. Противник на этом направлении потерял свыше 2,5 тысячи военнослужащих, 12 танков и 28 боевых бронированных машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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