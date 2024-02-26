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26 февраля, 17:30

Политика

Москвичи протестируют систему электронного голосования перед выборами президента

Москвичи протестируют систему электронного голосования перед выборами президента

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В Москве объявили дату тестового голосования перед выборами президента: оно состоится 2 марта с 10:00 до 14:00.

Тестирование пройдет на сайте elec.mos.ru, а также на участках. В ходе тестового голосования граждане ответят, нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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