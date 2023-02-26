Новости часа: воздушную тревогу объявили в Николаевской области Украины

Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, следует из онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

США считают важным поддерживать контакты с Китаем по военной линии, заявили в Белом доме.

ФРГ закажет самоходные артиллерийские установки к концу марта для пополнения запасов своих вооруженных сил, сообщил министр обороны Германии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

