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26 февраля, 22:30

Политика

Новости часа: воздушную тревогу объявили в Николаевской области Украины

Новости часа: воздушную тревогу объявили в Николаевской области Украины

Новости часа: миротворцы РФ эвакуировали из Нагорного Карабаха почти 50 иностранцев

Москвичам рассказали о главных событиях 26 февраля

Группировка войск "Восток" нанесла комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ

Новости часа: на трассе М-11 перекрыто движение в сторону Москвы из-за массового ДТП

Новости часа: Путин поздравил Эрдогана с днем рождения по телефону

Новости часа: РФ не возражает против участия стран НАТО в дискуссии по ДСНВ – Путин

ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения войск на артемовском направлении

Минторг США ограничил экспорт бытовой техники

В МО РФ рассказали о ходе специальной военной операции

Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины, следует из онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

США считают важным поддерживать контакты с Китаем по военной линии, заявили в Белом доме.

ФРГ закажет самоходные артиллерийские установки к концу марта для пополнения запасов своих вооруженных сил, сообщил министр обороны Германии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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