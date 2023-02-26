Группировка войск "Восток" нанесла комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Никольского и Угледара. Об этом сообщили в Минобороны.

Подробнее о ходе спецоперации рассказал официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.

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